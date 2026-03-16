В районе аэропорта в Дубае начался пожар из-за беспилотника

Городские власти заявили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.
Сергей Дьячкин 16-03-2026 03:19
© Фото: Telegram/he2tw

Пожар возник в районе аэропорта Дубая в результате инцидента с беспилотником. Об этом сообщают городские власти. 

В пресс-службе заявили, что в связи с пожаром принимаются соответствующие меры. Делается все необходимое для обеспечения безопасности людей. 

Ранее сообщалось, что центр международной торговли DIFC в Дуабе подвергся атаке иранского беспилотника. Как отмечает журнал The Banker, ряд региональных банков закрыли свои отделения и перевели сотрудников на удаленную работу.

До этого беспилотник упал на высотное здание в Дубае, власти провели эвакуацию для обеспечения безопасности. Данных о пострадавших не поступало. Очевидцы делятся кадрами последствий попадания, на них виден пожар на одном из верхних этажей небоскреба.

#в стране и мире #бпла #Аэропорт #дрон #оаэ #Объединенные Арабские Эмираты #Возгорание #дубай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
