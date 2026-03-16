В районе аэропорта в Дубае начался пожар из-за беспилотника

Пожар возник в районе аэропорта Дубая в результате инцидента с беспилотником. Об этом сообщают городские власти.

В пресс-службе заявили, что в связи с пожаром принимаются соответствующие меры. Делается все необходимое для обеспечения безопасности людей.

Ранее сообщалось, что центр международной торговли DIFC в Дуабе подвергся атаке иранского беспилотника. Как отмечает журнал The Banker, ряд региональных банков закрыли свои отделения и перевели сотрудников на удаленную работу.

До этого беспилотник упал на высотное здание в Дубае, власти провели эвакуацию для обеспечения безопасности. Данных о пострадавших не поступало. Очевидцы делятся кадрами последствий попадания, на них виден пожар на одном из верхних этажей небоскреба.