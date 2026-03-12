МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пожар произошел в небоскребе Дубая после удара беспилотника

Очевидцы поделились кадрами последствий атаки.
Дима Иванов 12-03-2026 03:27
© Фото: L_ThinkTank, X © Видео: TCDEFENSE, X; Sinan AKYÜZ, X

Беспилотник упал на высотное здание в Дубае, власти проводят эвакуацию для обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба эмирата.

«Компетентные власти в Дубае реагируют на инцидент с падением беспилотника на здание .Власти проводят эвакуацию для обеспечения безопасности всех, кто находится в здании», - отметили в пресс-службе.

Данных о пострадавших пока нет. Очевидцы делятся кадрами последствий попадания, на них виден пожар на одном из верхних этажей небоскреба.

С начала войны США и Израиля с Ираном Дубай неоднократно подвергался атакам дронов и ракет. Так, 1 марта 2026 года обломки сбитого беспилотника вызвали небольшой пожар на внешнем фасаде знаменитого отеля Бурдж-аль-Араб. Власти Дубая уточнили, что прямого попадания не было - огонь потушили быстро, пострадавших нет. В тот же день обломки дронов упали на территории двух жилых домов - два человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

7 марта 2026 года обломки от перехваченного дрона повредили небоскреб 23 Marina в районе Дубай Марина - на 88-м этаже возник пожар, но жертв не было. Также сообщалось о падении дронов недалеко от аэропорта Дубая - 11 марта два беспилотника упали вблизи аэропорта, четыре человека пострадали.

#беспилотник #сша #Ближний Восток #Иран #оаэ #дубай
