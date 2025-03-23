Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Через пункт пропуска «Верхний Ларс» разрешено движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Ранее движение легковых автомобилей и автобусов возобновили на участке Военно-Грузинской дороги, закрытом из-за снега, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии. С 16:00 воскресенья было разрешено движение транспорта, кроме грузовиков, на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях.

Движение было закрыто с 20 марта из-за ухудшения погодных условий в Грузии. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что снежный покров на границе достиг 20 см. В электронной очереди на пункт пропуска «Верхний Ларс» зарегистрировано около 3,5 тысячи грузовиков.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию, Грузию и Армению.