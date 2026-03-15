Половина опрошенных украинцев выступает за проведение референдума по мирному соглашению. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

В институте отметили, что за последние два месяца поддержка идеи референдума снизилась. Если в январе она составляла 55 процентов, в текущем месяце - 50. Доля противников выросла с 32 до 40 процентов. Большинство сторонников референдума, 71 процент, поддерживают и вывод войск c Донбасса. Среди противников вывода войск за референдум выступают лишь 39 процентов.

Одновременно 61 процентов респондентов заявили, что готовы поддержать на референдуме «территориальные компромиссы», если они будут частью пакета, согласованного с США и Евросоюзом. Он должен включать вступление Украины в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности и план экономического восстановления. По словам социологов, против сделки выступили только 10 процентов опрошенных.

Опрос проводился на фоне растущего давления на Киев со стороны Запада, настаивающего на поиске дипломатического решения конфликта. Сообщалось, что ряд стран Евросоюза, в том числе ФРГ, предлагают Украине «отстояться» 10-20 лет перед вступлением в союз. Киев предлагает в ответ компромиссный механизм «сейфгардов» по образцу таких стран, как Румыния и Болгария.

Москва неоднократно заявляла, что поддерживает мирное урегулирование конфликта на Украине, ключевым условием называя вывод ВСУ с территории Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что наша страна так или иначе достигнет целей спецоперации.

В декабре прошлого года опрос КМИС показал, что число украинских граждан, готовых к территориальным уступкам для достижения мира, достигло 33 процентов. Это значительно выше показателей 2022 года, когда аналогичная позиция была у около 10 процентов респондентов. Тогда опрос протестировал разные формулировки компромиссов: 39 процентов опрошенных были готовы к де-факто признанию контроля Москвы над занятыми ВС РФ территориями без официального отказа от претензий, 25 - к официальному признанию отдельных территорий частью России, 18 - к передаче России неподконтрольных сейчас районов.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что заключение сделки по Украине тормозит позиция главы киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин идет на контакт гораздо легче и действительно хочет окончания конфликта. Последний телефонный разговор Путина и Трампа по Украине состоялся 9 марта. Лидеры снова обсудили возможные варианты будущего мирного соглашения.