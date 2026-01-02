МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине выросло число граждан, готовых к территориальным уступкам РФ

С начала конфликта готовых признать утраченные территории украинцев стало больше в три раза.
Дима Иванов 02-01-2026 17:18
© Фото: Stefano Ronchini, Keystone Press Agency, Global Look Press

Число граждан Украины, готовых к территориальным уступкам России для достижения мира, достигло 33% по итогам декабря 2025 года, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Это значительно выше показателей 2022 года, когда аналогичная позиция была у около 10% респондентов, отмечают в институте в динамике мониторинга с мая 2022 года.

При этом 53% украинцев категорически против любых территориальных потерь, а 14% не смогли определиться с мнением.

«Так, 53% категорически против территориальных уступок (в начале октября 2025 года было 54%). В то же время 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям (ранее было 38%)», - говорится в отчете КМИС, опубликованном 2 января 2026 года.

Опрос также протестировал разные формулировки компромиссов: 39% готовы к де-факто признанию контроля Москвы над занятыми ВС РФ территориями без официального отказа от претензий, 25% - к официальному признанию отдельных территорий частью России, а 18% - к передаче под контроль России неподконтрольных сейчас районов.

Во время встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в декабре стороны обсуждали территориальные вопросы в рамках урегулирования конфликта на Украине, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Компромисс по территориальному вопросу между Россией и США пока не найден, подчеркнул он.

#в стране и мире #Украина #Киев #урегулирование конфликта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 