На Украине выросло число граждан, готовых к территориальным уступкам РФ

Число граждан Украины, готовых к территориальным уступкам России для достижения мира, достигло 33% по итогам декабря 2025 года, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Это значительно выше показателей 2022 года, когда аналогичная позиция была у около 10% респондентов, отмечают в институте в динамике мониторинга с мая 2022 года.

При этом 53% украинцев категорически против любых территориальных потерь, а 14% не смогли определиться с мнением.

«Так, 53% категорически против территориальных уступок (в начале октября 2025 года было 54%). В то же время 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям (ранее было 38%)», - говорится в отчете КМИС, опубликованном 2 января 2026 года.

Опрос также протестировал разные формулировки компромиссов: 39% готовы к де-факто признанию контроля Москвы над занятыми ВС РФ территориями без официального отказа от претензий, 25% - к официальному признанию отдельных территорий частью России, а 18% - к передаче под контроль России неподконтрольных сейчас районов.

Во время встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в декабре стороны обсуждали территориальные вопросы в рамках урегулирования конфликта на Украине, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Компромисс по территориальному вопросу между Россией и США пока не найден, подчеркнул он.