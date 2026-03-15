МИД: Москва жестко ответит на посягательства Киева на дипсобственность РФ

Москва жестко ответит на любое посягательство на находящиеся в госсобственности РФ здания дипломатических представительств на Украине. Об этом заявил МИД РФ в разговоре с РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что одними из основных международно-правовых документов, которые регулируют отношения между государствами, является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве указали, что ни разрыв дипотношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости.

«Исходим из того, что указанные нормы соблюдаются и в отношении зданий дипломатических и консульских представительств России на Украине», - цитирует заявление МИД агентство РИА Новости.

В ведомстве отметили, что здания находятся в государственной собственности России. Поэтому в случае любого посягательства на них последует жесткий ответ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что здание генконсульства России в иранском Исфахане было повреждено в результате удара по местной администрации. По словам Захаровой, инцидент произошел в результате атаки на город 8 марта. Взрывная волна отбросила нескольких сотрудников ведомства, а также выбила стекла и решетки на окнах и дверях. Серьезных травм среди персонала, а также разрушения здания удалось избежать.

До этого российский МИД рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в страны Персидского залива до полной нормализации ситуации в регионе. В список не рекомендованных к посещению стран вошли: Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Россиян, которые уже находятся в регионе, призвали не посещать потенциально опасных районов, не игнорировать сигналы воздушной тревоги, незамедлительно направляться в убежища, выполнять указания местных властей и находиться на связи с туроператорами и перевозчиками.