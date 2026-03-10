Захарова: здание генконсульства РФ в Иране пострадало из-за атак по региону

Здание генерального консульства России в иранском Исфагане было повреждено в результате удара по местной администрации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам спикера, инцидент произошел в результате атаки на город 8 марта. Взрывная волна отбросила нескольких сотрудников ведомства, а также выбила стекла и решетки на окнах и дверях. Серьезных травм среди персонала, а также разрушения здания удалось избежать.

Захарова отмечает, что случившееся является нападением на дипломатическое представительство Российской Федерации и вопиющим нарушением международного права.

Ранее сообщалось, что в Торонто неизвестные обстреляли консульство США. Незадолго до этого в городе проходили антиамериканские протесты в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.