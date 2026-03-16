Герасимов: ВС РФ взяли под контроль более 60% Константиновки в ДНР

Более 60% территории Константиновки в Донецкой Народной Республике находится под контролем ВС РФ, уличные бои идут в северо-восточной части населенного пункта. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, ВС РФ также вышли на юго-западные окраины Константиновки. Там они продолжают наступать вглубь городской застройки.

Начальник Генштаба ВС РФ также проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями Южной группировки войск. Он заслушал командующего группировкой генерала-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке.

Герасимов отметил, что за две недели марта «Южная» группировка войск взяла под контроль 12 населенных пунктов. Он вручил государственные награды военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные во время выполнения задач.

