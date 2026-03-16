Герасимов: ВС РФ взяли под контроль более 60% Константиновки в ДНР

Российские военнослужащие развивают наступление в пригороде Константиновки в населенном пункте Ильиновка.
16-03-2026 20:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Более 60% территории Константиновки в Донецкой Народной Республике находится под контролем ВС РФ, уличные бои идут в северо-восточной части населенного пункта. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Более 60% территории населенного пункта находится под нашим контролем», - рассказал он. 

По словам Герасимова, ВС РФ также вышли на юго-западные окраины Константиновки. Там они продолжают наступать вглубь городской застройки.

Начальник Генштаба ВС РФ также проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями Южной группировки войск. Он заслушал командующего группировкой генерала-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке.

Герасимов отметил, что за две недели марта «Южная» группировка войск взяла под контроль 12 населенных пунктов. Он вручил государственные награды военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные во время выполнения задач.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #герасимов #контроль #константиновка #Ильиновка
