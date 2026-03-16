Суд отпустил Лерчек из-под домашнего ареста

Суд отпустил блогера Валерию Чекалину, более известную под псевдонимом Лерчек, из-под домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Известно, что с Лерчек снимут электронный браслет. Теперь она сможет посещать медицинские учреждения без специального на то разрешения.

Также прокуратура согласилась приостановить дело против блогера из-за ее болезни. Что касается ее бывшего мужа Артема Чекалина, то против него дело продолжается.

«Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение», - заявила прокурор.

В феврале этого года Лерчек родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней после родов она попала в онкологическую реанимацию. Чуть позже врачи озвучили блогеру диагноз - рак желудка четвертой степени. Известно, что сейчас Валерия проходит курс химиотерапии.

Напомним, Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема привлекли к ответственности несколько лет назад из-за нескольких правонарушений. Так, в 2023 году против Чекалиных возбудили уголовное дело за неуплату налогов. Помимо этого, бывших супругов обвиняли в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей и легализации денежных средств.