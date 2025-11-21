В NASA установили природу происхождения межзвездного объекта 3I/ATLAS

Ученые NASA раскрыли тайну межзвездного объекта 3I/ATLAS, о происхождении которого в последние месяцы возникало множество гипотез, в том числе самых невероятных. Его считали инопланетным кораблем-разведчиком, назвали "троянским конем" инопланетян.

Комету впервые зафиксировали в Солнечной системе еще в июле. Тогда же и появилась версия о том, что это межзвездный объект с экипажем. Предположение высказал профессор Гарвардского университета Ави Лоуб.

«Одна проблема: объект находится по ту сторону светила, и мы не можем его видеть. Прячется за Солнцем и, может, не случайно. Кто знает, возможно, он еще выпустит в нашу сторону исследовательские зонды», - рассказал он.

Ученый обратил внимание на аномалии. Во-первых, объект движется не как остальные в Солнечной системе. Межзвездный «Троянский конь» игнорирует законы тяготения, иногда будто тормозит или наоборот набирает скорость. А значит, что им могут управлять. Но гипотеза не нашла подтверждений. Ученые объяснили это естественным движением газов и пыли оболочки.

Это третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной Системе. Но только 3I/ATLAS заподозрили в неестественном происхождении. Движется она гораздо быстрее предшественников и излучает радиоволны. NASA назвали компанию по отслеживанию объекта беспрецедентной. Собрали брифинг, привели аргументы в пользу того, что это комета, а не инопланетный корабль.

«Управление по координации планетарной обороны изучило эту комету и установило, что она не представляет опасности для Земли. Объект находится от нас в два раза дальше, чем Солнце. 30 октября комета пересекала орбиту Марса», - заявила Заместитель руководителя NASA Ники Фокс.

3I/ATLAS, по мнению астрономов, прилетела из тонкого слоя нашей галактики. Согласно расчетам, она может быть от 440 метров до 5,6 км в диаметре. Удивляет и химический состав объекта.

«Мы узнали, что в ядре кометы много углекислого газа и льда и мы можем сказать не только о наличии этих веществ, но и об их соотношении друг к другу. Теперь мы знаем, что оно больше, чем обычно бывает у объектов из Солнечной системы. Это может означать, что лед подвергся более высокому влиянию радиации или комета могла образоваться там, где было особенно много углекислого газа», - уточнил и.о. директора отделения астрофизики Шон Домагал-Голдман.

19 декабря комета-странник пролетит на минимальном расстоянии от земли. Ученые говорят , что это будет лучшая возможность для выстраивания новых гипотез.