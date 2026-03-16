В Новосибирской области объявили режим ЧС из-за вспышки бешенства

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышки бешенства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз региона.

В регионе сейчас проводятся мероприятия по локализации очагов пастереллеза и бешенства. Отмечается, что режим ЧС ввели с начала марта.

Стало известно, что в Новосибирской области в пяти районах с начала 2026 года ввели карантин по бешенству животных и пастереллезу. С начала месяца в регионе проводятся различные мероприятия по локализации очагов инфекции, а также изъятие животных в личных подсобных хозяйствах.

Напомним, в начале февраля в подмосковном Реутове вводили карантин по бешенству. Вывоз животных из города был ограничен, за исключением вакцинированных за 179 дней до вывоза.