В Реутове объявили карантин из-за бешенства

Ограничения ввели на территории дома №4 на улице Молодежной.
Владимир Рубанов 08-02-2026 02:18
© Фото: Erhard Nerger, imagebroker, Globallookpress

В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева. В документе указано, что эпизоотический очаг зафиксирован в доме №4 на улице Молодежной.

На территории этого дома запрещено лечить больных восприимчивых животных. Также нельзя посещать его посторонним лицам, кроме сотрудников, занимающихся производственными операциями, специалистов государственной ветеринарной службы, персонала, участвующего в ликвидации очага, и жителей дома.

Реутов признан неблагополучным по бешенству. Вывоз животных из города ограничен, за исключением вакцинированных за 179 дней до вывоза. Постановление требует запретить на его территории проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Карантин по бешенству могут вводить локально. Ранее такие ограничения объявляли в московском районе Бирюлево Восточное после того, как ветеринары нашли бешенство у кошки, привезенной с дачи. Эпизоотический очаг был ограничен четырьмя улицами: Михневской, Лебедянской, Липецкой и Загорьевским проездом.

