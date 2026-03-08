МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Склад боеприпасов взлетел на воздух от удара «Мсты» под Красноармейском

Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, что обеспечило высокую точность огневого поражения.
10-03-2026 11:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста‑С» из состава 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил склад боеприпасов формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Координаты цели артиллеристам передали расчеты разведывательных беспилотников. После уточнения данных военнослужащие оперативно навели установку и открыли огонь по выявленному району.

Удары наносились с расстояния более 15 километров. Корректировку стрельбы вели в режиме реального времени с помощью БПЛА, что позволило точно поразить цель и сократить расход боеприпасов.

В результате удара склад с боеприпасами и район сосредоточения украинских подразделений были уничтожены. Артиллерийские расчеты продолжают поддерживать штурмовые подразделения и обеспечивать продвижение российских войск на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Мста-С #группировка «Центр» #красноармейское направление
