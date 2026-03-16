В Госдуме объяснили, кому в текущем году полагаются две пенсии

В России действует особый порядок пенсионного обеспечения для граждан, имеющих заслуги перед государством. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT.

Речь идет о возможности получать одновременно две пенсии. Но это право предоставляется не всем, а лишь отдельным категориям граждан.

«В 2026 году право на получение двух пенсий одновременно сохраняется для шести категорий граждан», - сообщил депутат.

По словам Панеша, в первую очередь это военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, после выхода на пенсию продолжившие работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы. Это формирует право на вторую, страховую пенсию по старости. Также в перечень вошли федеральные государственные гражданские служащие и граждане, ставшие инвалидами из-за военной травмы. Входят в него участники Великой Отечественной войны и лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». Кроме них, право на две пенсии имеют члены семей погибших военнослужащих, а еще космонавты и работники летно-испытательного состава.

Зампред Комитета по бюджету пояснил, что для получения страховой пенсии в качестве второй выплаты необходимо соблюдение определенных условий. Нужен страховой стаж не менее 15 лет, тридцать индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также гражданин должен достичь пенсионного возраста.

«Для мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения это 64 и 59 лет соответственно», - пояснил депутат.

Он добавил, что страховая пенсия в качестве второй назначается без учета фиксированной выплаты. В 2026 году она составляет 9584 рубля. Однако на нее распространяются все индексации. Так, средний размер госпенсии для льготников в 2026 году составит около 23 тысяч рублей. Общая сумма выплат неработающему пенсионеру, который имеет право на обе пенсии, может достигать около 50 тысяч рублей, объяснил Панеш.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила в разговоре со «Звездой», что в России с 1 апреля 2026 года вырастут социальные пенсии для более чем 4,5 миллиона человек. По ее словам, март этого года будет довольно скудным на изменения в соцвыплатах, так как с 1 февраля в России было проиндексировано более 40 пособий. Единственным серьезным изменением станет рост повышенной удвоенной фиксированной выплаты для тех, кому в феврале исполнилось 80 лет. Но он будет продолжаться до конца этого года и не привязан к конкретному месяцу. А вот 1 апреля социальная пенсия будет повышена на 6,8%.

С 1 октября 2026 года в России увеличат военные пенсии. Согласно федеральному закону, принятому в ноябре прошлого года, с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, идущего в счет пенсии, составляет 93,59%, но из-за индексации выплат изменились и объемы соцобеспечения. Конечная сумма выплат будет складываться из ряда индивидуальных параметров, включающих различные надбавки.