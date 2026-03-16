Ученые рассказали о преимуществах глубоководного телескопа на Байкале

Крупнейший в мире глубоководный нейтринный телескоп стоимостью 30 миллиардов рублей установят на дне Байкала, чтобы смотреть сквозь всю планету. Пока лед прочный - а это всего два месяца, февраль и март, - нужно успеть смонтировать уже готовые элементы телескопа и погрузить под воду новые. В самом начале экспедиции прокладывают кабель - он будет питать энергией части установки и передавать полученные данные в береговой центр.

«Существует специальная машина, которая режет лед фрезой диаметром 1,20. Она цепляется к трактору, и параллельно за ней идет лебедка с кабелем, где намотано порядка семи километров», - объяснил заместитель начальника экспедиции Baikal-GVD Игорь Белолаптиков.

На берегу стоят мониторы, которые анализируют информацию, полученную по кабелю. Главное, это выявить нейтрино - фундаментальную частицу. Телескоп может проследить ее путь и определить природные ускорители - это космические объекты вроде черной дыры или активные ядра галактик, которые образуют неуловимые частицы при энергиях, недостижимых на Земле.

Оказалось, что глубина Байкала может остановить нейтрино. Несмотря на высокую энергию, некоторые из них как бы спотыкаются о молекулы пресной воды и рождают вспышки света, которые и регистрирует телескоп.

«Это у нас было основной задачей первого поколения детектора. Использовали Землю как фильтр, смотрели частицы с противоположной стороны Земли. Они приходили к нам из космоса, проходили Землю насквозь, где-то там на последних километрах детектора некоторые из них срабатывали. Мы видели, что частица идет снизу, это может быть только нейтрино», - заверил научный сотрудник ОИЯИ Константин Конищев.

Фиксируют нейтрино оптические модули. Они состоят из двух стеклянных полусфер. В нижней - фотоумножитель, закрытый от магнитного поля Земли. А в верхней - электроника, которая получает сигнал, обрабатывает его и передает на берег.

«Это стекло выдерживает давление в сотни атмосфер, внутри там давление чуть ниже атмосферного. Мы погружаем, у нас глубина озера до 1 360 метров, но вообще, их можно погрузить еще глубже, стекло выдержит», - пообещал старший научный сотрудник ОИЯИ РАН Дмитрий Заборов.

За последние 10 лет коллаборация Байкальского нейтринного телескопа объединила больше 80 исследователей из пяти стран. Среди них и китайские специалисты. В непривычных морозных условиях они проводят на льду столько же времени, сколько и российские коллеги.

«Озеро Байкал - самое глубокое в мире. В Китае тоже есть нейтринный телескоп в горах Тибета, но здесь, на Байкале, совсем другие условия. Мне кажется, это самое подходящее место для наших экспериментов», - уверен ассистент-исследователь экспедиции Baikal-GVD Йу Сяохао.

На китайском кластере разместили и пилотную гирлянду следующего поколения детектора. Проект нового международного телескопа «Байкал-Хант» утвердили только в этом году.

«Лед на Байкале - очень прочная платформа, с нее просто и недорого развернуть такую гигантскую установку, как нейтринный телескоп. Сейчас мы строим телескоп размером в один кубокилометр и делаем это почти 10 лет, а "Байкал-Хант" предполагает постройку телескопа, который был бы в 30 раз больше», - рассказал старший научный сотрудник лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова Баир Шайбонов.

Монтаж нового глубоководного нейтринного телескопа может занять около пяти лет. Но ожидание стоит результата - если проект удастся реализовать, на Байкале появится самый мощный, крупнейший в мире инструмент для изучения нашей планеты и Вселенной.