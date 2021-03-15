Ловец частиц Вселенной: британские СМИ отреагировали на российский подводный телескоп на Байкале

Журналисты британского издания Daily Mail опубликовали статью, посвященную российскому подводному телескопу, который был погружен в озеро Байкал для изучения нейтрино - невидимых частиц, пронизывающих всю Вселенную и позволяющих понять ее устройство.

«Российский телескоп стал главным соперником американского Ice Cube - устройства, которое "ловит" нейтрино под антарктическим льдом. Телескоп на Байкале является крупнейшим в Северном полушарии», - говорится в статье.

По данным СМИ, озеро Байкал было выбрано из-за его большой глубины и чистоты воды, что крайне важно для изучения частиц.

Телескоп на озере Байкал был запущен в субботу. Верхний уровень оптических модулей телескопа находится на глубине 700 метров, нижний - на самом дне озера.