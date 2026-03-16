Эксперт объяснил, зачем иранский уран понадобился США

Американская сторона не делала никаких заявлений по поводу того, что у Ирана есть оружейный уран. Судя по всему, Иран до последнего соблюдал фетву покойного верховного лидера Али Хаменеи, который тогда запретил создание ядерного оружия без прямой угрозы для существования государства. Такое мнение выразил президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», публицист Алексей Анпилогов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Официально даже то, что заявлял Уиткофф (спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. - Прим. ред.) на переговорах, что ему было озвучено иранской стороной - мы не знаем, насколько это является правдой, - то, что у Ирана сейчас всего лишь 460 кг урана, обогащенного до 60%», - объяснил Анпилогов.

Сам по себе уран - это очень большая ценность, добавил эксперт. За ним стоит несколько лет тяжелой работы - это работа центрифуг, сложные агрегаты, которых у США нет. Тем не менее спрос на такой уран у Соединенных Штатов сейчас есть, отметил Анпилогов.

«Это так называемые малые модульные реакторы... И для этого нужен именно такой уран исследовательского или лабораторного качества, то есть от 20% до 60% обогащения», - добавил он.

По словам публициста, это как раз и задает длительный период между сменами топлива. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс хочет получить необслуживаемые реакторы. Для этого, конечно, иранский уран хорошо подходит, потому что иначе «надо расковыривать боеголовки у Пентагона из баллистических ракет», заключил Анпилогов.

Ранее глава МИД государства Аббас Аракчи заявил, что иранские запасы обогащенного урана остались под обломками ядерных объектов, которые были уничтожены ударами США и Израиля. Он отметил, что на данный момент руководство страны не планирует извлекать радиоактивные изотопы из-под завалов.