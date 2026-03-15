МИД Ирана: обогащенный уран страны погребен под обломками ядерных объектов

По словам министра иностранных дел исламской республики, планов по их извлечению у властей страны пока нет.
Тимур Юсупов 15-03-2026 22:18
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Иранские запасы обогащенного урана погребены под обломками ядерных объектов, уничтоженных ударами США и Израиля. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в беседе с изданием CBS News.

По словам политика, на данный момент у руководства страны нет планов по извлечению радиоактивных изотопов из под завалов. Тем не менее, если власти Ирана вдруг решат разобрать обломки ядерных объектов - это будет сделано под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

«Если мы когда-либо решим извлечь его, это будет сделано под наблюдением агентства МАГАТЭ», - уведомил Аракчи.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об ударе по ядерному комплексу в Иране. Как утверждает израильская сторона, комплекс использовался якобы «для развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия».

