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Глава Удмуртии подарил Путину книгу о погибших героях спецоперации

Книга состоит из очерков, отметил Александр Бречалов. На ее основе проводят уроки памяти для школьников региона.
Тимур Шерзад 2025-07-21 14:15:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На встрече с Владимиром Путиным глава Удмуртии Александр Бречалов подарил президенту книгу, посвященную памяти погибших героев специальной военной операции из этого региона.

«Там о некоторых ребятах, которые погибли, очерки, сделали ее в достаточно большом количестве. Ее передали в школы, библиотеки», - заметил Бречалов, передав книгу. 

На основе этой книги, добавил Александр Бречалов, проводят уроки памяти для школьников Удмуртии. Он назвал подобную работу очень важной. 

Путин полистал книгу про героев и согласился с главой региона, назвав книгу хорошей. Ранее президент России отметил важность работы героев СВО с молодежью. 

#Владимир Путин #Удмуртия #александр бречалов #Книга памяти
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