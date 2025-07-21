Глава Удмуртии подарил Путину книгу о погибших героях спецоперации

На встрече с Владимиром Путиным глава Удмуртии Александр Бречалов подарил президенту книгу, посвященную памяти погибших героев специальной военной операции из этого региона.

«Там о некоторых ребятах, которые погибли, очерки, сделали ее в достаточно большом количестве. Ее передали в школы, библиотеки», - заметил Бречалов, передав книгу.

На основе этой книги, добавил Александр Бречалов, проводят уроки памяти для школьников Удмуртии. Он назвал подобную работу очень важной.

Путин полистал книгу про героев и согласился с главой региона, назвав книгу хорошей. Ранее президент России отметил важность работы героев СВО с молодежью.