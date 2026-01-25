Мошенники от имени «Госуслуг» стали советовать не сообщать коды из SMS

Злоумышленники, которые маскируются под портал «Госуслуги», не только имитируют логотип, но и дают совет не сообщать коды из SMS-сообщений. Об этом сообщило управление по борьбе с использованием информационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полицейских, в последние месяцы в интернете участились случаи мошенничества, когда злоумышленники рассылают письма, выдавая себя за представителей «Госуслуг». Они используют похожие логотипы, обращаются к пользователям по именам и дают рекомендации не сообщать коды из SMS. Однако это лишь часть их схемы обмана, добавили в полиции.

По данным профильного управления ГУ МВД, все официальные сообщения от портала «Госуслуги» отправляются с одного адреса, на который нельзя отправлять ответы. Рекомендуется не отвечать на письма с просьбой обновить электронную почту или связываться по контактам фальшивой техподдержки.

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и звонить на номера, указанные в таких письмах. Полиция советует всегда проверять адрес отправителя перед тем, как открывать письмо. Для связи с настоящей техподдержкой рекомендуется использовать только официальный сайт или приложение «Госуслуги», напоминают в МВД.

Ранее сообщалось, что в Бельгии действуют мошенники, выдающие себя за короля Филиппа. Они вымогают деньги у членов королевской семьи, иностранных чиновников и предпринимателей, используя электронную почту, телефонные звонки и рассылая ссылки на «видеособеседование» с монархом.