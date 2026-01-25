МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники от имени «Госуслуг» стали советовать не сообщать коды из SMS

Однако это лишь часть их схемы обмана, добавили в полиции.
Владимир Рубанов 25-01-2026 21:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Злоумышленники, которые маскируются под портал «Госуслуги», не только имитируют логотип, но и дают совет не сообщать коды из SMS-сообщений. Об этом сообщило управление по борьбе с использованием информационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полицейских, в последние месяцы в интернете участились случаи мошенничества, когда злоумышленники рассылают письма, выдавая себя за представителей «Госуслуг». Они используют похожие логотипы, обращаются к пользователям по именам и дают рекомендации не сообщать коды из SMS. Однако это лишь часть их схемы обмана, добавили в полиции.

По данным профильного управления ГУ МВД, все официальные сообщения от портала «Госуслуги» отправляются с одного адреса, на который нельзя отправлять ответы. Рекомендуется не отвечать на письма с просьбой обновить электронную почту или связываться по контактам фальшивой техподдержки.

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и звонить на номера, указанные в таких письмах. Полиция советует всегда проверять адрес отправителя перед тем, как открывать письмо. Для связи с настоящей техподдержкой рекомендуется использовать только официальный сайт или приложение «Госуслуги», напоминают в МВД.

Ранее сообщалось, что в Бельгии действуют мошенники, выдающие себя за короля Филиппа. Они вымогают деньги у членов королевской семьи, иностранных чиновников и предпринимателей, используя электронную почту, телефонные звонки и рассылая ссылки на «видеособеседование» с монархом.

#в стране и мире #полиция #Мошенники #госуслуги #смс #фишинг #коды
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 