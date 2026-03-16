Пользователи сообщили о массовом сбое Telegram в России

За последние сутки в России зарегистрировано свыше 8,1 тысячи обращений о неполадках в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев в интернете Detector404.

Проблемы с мессенджером начали возникать еще в среду. Больше всего сообщений поступает от жителей Ярославской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской и Московской областей. Пользователи чаще всего жалуются на сбои в работе мобильного приложения и проблемы с уведомлениями.

В середине февраля Роскомнадзор объявил о намерении последовательно ограничивать работу Telegram, чтобы обеспечить соблюдение российского законодательства и защиту граждан. Ведомство напомнило, что для сервисов, систематически нарушающих законы РФ, предусмотрены поэтапные ограничения. Их могут снять при устранении нарушений. Однако Telegram не устранил выявленные проблемы.

Администрация сервиса должна соблюдать законодательство РФ и поддерживать контакт с властями, чтобы избежать блокировки в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.