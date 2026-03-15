Над регионами России сбили 113 дронов ВСУ

Российские ПВО перехватили 113 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать различные регионы страны. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, налет продолжался с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

По имеющейся информации, наибольшее число дронов ВСУ было сбито над территорией Брянской области - туда противник отправил сразу 73 беспилотника. Еще 18 БПЛА уничтожили в небе над Московским регионом, в том числе, 14 из них непосредственно на подлете к столице.

Семь БПЛА перехватли над территорией Калужской области, шесть – над Смоленской областью, пять – в небе над Курской областью и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Тверской, Ярославской областей. Один беспилотник был замечен над акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, за минувшую ночь российские военнослужащие перехватили в небе над регионами страны 170 украинских беспилотников.

