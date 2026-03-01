МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ 920-й шайбой

Событие произошло во время встречи Washington Capitals и Montreal Canadiens.
Глеб Владовский 01-03-2026 05:36
© Фото: Dirk Shadd, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ, забив 920-ю шайбу. Россиянин забыл гол во время встречи с клубом Montreal Canadiens.

Хоккеисту удалось забить гол на 14 минуте, сравняв счет 1:1. Таким образом, он прервал свою безголевую серию из семи матчей.
Предыдущим рекордсменом был канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 910-й гол на чемпионатах НХЛ, обновив тем самым снайперский рекорд лиги за всю историю. Событие произошло во время встречи Washington Capitals с San-Jose Sharks.

#в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Александр Овечкин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 