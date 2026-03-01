Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ 920-й шайбой

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ, забив 920-ю шайбу. Россиянин забыл гол во время встречи с клубом Montreal Canadiens.

Хоккеисту удалось забить гол на 14 минуте, сравняв счет 1:1. Таким образом, он прервал свою безголевую серию из семи матчей.

Предыдущим рекордсменом был канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 910-й гол на чемпионатах НХЛ, обновив тем самым снайперский рекорд лиги за всю историю. Событие произошло во время встречи Washington Capitals с San-Jose Sharks.