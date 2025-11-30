Овечкин забил 910-й гол и обновил снайперский рекорд в НХЛ

Россиянин Александр Овечкин забил 910-й гол на чемпионатах НХЛ, обновив тем самым снайперский рекорд лиги за всю историю. Событие произошло во время встречи Washington Capitals с San-Jose Sharks.

Хоккеист забросил свою рекордную шайбу на девятой минуте игры. Этот гол также стал 987-м за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 900-ю шайбу на регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин установил новый рекорд во время матча с St. Louis Blues. Тогда игра окончилась со счетом 3:0.