Овечкин забил 910-й гол и обновил снайперский рекорд в НХЛ

Событие произошло на матче Washington Capitals с San-Jose Sharks.
Глеб Владовский 04-12-2025 07:09
© Фото: Danny Murphy, Icon Sportswire via, Globallookpress

Россиянин Александр Овечкин забил 910-й гол на чемпионатах НХЛ, обновив тем самым снайперский рекорд лиги за всю историю. Событие произошло во время встречи Washington Capitals с San-Jose Sharks.

Хоккеист забросил свою рекордную шайбу на девятой минуте игры. Этот гол также стал 987-м за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 900-ю шайбу на регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин установил новый рекорд во время матча с St. Louis Blues. Тогда игра окончилась со счетом 3:0.

#Хоккей #НХЛ #рекорд #Александр Овечкин
