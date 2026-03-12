В ЦАХАЛ заявили об ударе по ядерному комплексу в Иране

Армия обороны Израиля сегодня нанесла серию ударов по Тегерану. В том числе был поражен ядерный комплекс «Талеган», об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Атака является еще одним звеном в продолжающихся усилиях, направленных на то, чтобы лишить режим ключевых компонентов, необходимых для достижения ядерного оружия», - сообщили в военном ведомстве.

Как утверждают в ЦАХАЛ, комплекс использовался якобы «для развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия». Отмечается, что удар нанесли в рамках операции «Восходящий лев».

Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что нет доказательств разработки ядерного оружия Ираном, но именно это стало главной причиной войны.