На 69-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Бронной.

О причинах смерти актера, отдавшего сцене более сорока лет, пока что не сообщается.

«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова», — гласит некролог.

За свою долгую карьеру Ершов успел поработать со многими именитыми режиссерами, снялся в ряде фильмов и сериалов, в числе которых: «Следствие ведут знатоки, «Хороший человек» и «Монастырь». Звание заслуженного артиста России было присвоено актеру в 2005 году.

Ранее на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина, народная артистка России Нинель Петрова. Много лет после завершения карьеры она была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры», а также преподавала в Ленинградской консерватории.