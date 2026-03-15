МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов

Он более 40 лет служил в Театре на Бронной.
Тимур Юсупов 15-03-2026 20:58
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

На 69-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Бронной.

О причинах смерти актера, отдавшего сцене более сорока лет, пока что не сообщается.

«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова», — гласит некролог.

За свою долгую карьеру Ершов успел поработать со многими именитыми режиссерами, снялся в ряде фильмов и сериалов, в числе которых: «Следствие ведут знатоки, «Хороший человек» и «Монастырь». Звание заслуженного артиста России было присвоено актеру в 2005 году.

Ранее на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина, народная артистка России Нинель Петрова. Много лет после завершения карьеры она была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры», а также преподавала в Ленинградской консерватории.

#в стране и мире #театр #смерть #Актеры #артисты #Заслуженный артист РФ #Театр на Малой Бронной
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 