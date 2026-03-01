МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На 102-м году жизни умерла балерина Мариинского театра Нинель Петрова

Народной артистки России не стало 7 марта.
Виктория Бокий 08-03-2026 02:27
© Фото: РИА Новости

На 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина, народная артистка России Нинель Петрова. Об этом сообщает Мариинский театр.

«7 марта на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался», - говорится в сообщении.

В 1944 году Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета). После этого присоединилась к труппе Мариинского, в то время Кировского, театра, где выходила на сцену до 1968 года.

В сообщении театра подчеркивается, что для послевоенного Ленинграда, пережившего ужасы блокады, Нинель Петрова практически стала символом весны. Она покоряла сердца зрителей своей трогательной утонченностью и умением передать поэзию танца.

Известно, что после завершения своего исполнительского пути Петрова посвятила себя педагогике. Много лет она была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры», а также преподавала в Ленинградской консерватории.

#Санкт-Петербург #балерина #Мариинский театр #народная артистка россии #нинель петрова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 