На 102-м году жизни умерла балерина Мариинского театра Нинель Петрова

На 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина, народная артистка России Нинель Петрова. Об этом сообщает Мариинский театр.

«7 марта на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался», - говорится в сообщении.

В 1944 году Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета). После этого присоединилась к труппе Мариинского, в то время Кировского, театра, где выходила на сцену до 1968 года.

В сообщении театра подчеркивается, что для послевоенного Ленинграда, пережившего ужасы блокады, Нинель Петрова практически стала символом весны. Она покоряла сердца зрителей своей трогательной утонченностью и умением передать поэзию танца.

Известно, что после завершения своего исполнительского пути Петрова посвятила себя педагогике. Много лет она была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры», а также преподавала в Ленинградской консерватории.