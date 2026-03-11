МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иран заявил о переходе к тактике «удар за ударом» в войне против США и Израиля

Теперь цели будут выбираться более последовательно.
Тимур Юсупов 11-03-2026 21:00
© Фото: Eli Basri, Keystone Press Agency, Global Look Press

ВС Ирана рассказали о смене тактики в войне против Израиля и США. Как сообщил в своем официальном заявлении представитель центрального штаба Вооруженных сил республики, теперь Тегеран переключился с ответных действий на нанесение «удара за ударом».

«Тактика ответного удара завершена. Отныне наша тактика будет заключаться в серии ударов подряд», - отмечается в сообщении.

По словам иранского командования, в связи с изменениями в стратегии, теперь удары по военным и стратегическим целям противника станут более последовательными.

Ранее МИД Ирана «выразил благодарность» командованию США за признание об использовании систем РСЗО HIMARS с территорий ближневосточных стран. В ведомстве подчеркнули, что «никто не должен жаловаться», если Тегеран уничтожит эти оружейные системы, находящиеся в соседних странах.

