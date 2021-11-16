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Атомный ледокол «Сибирь» выходит на ходовые испытания

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
13:15 16.11.2021
К концу года атомоход будет принят в эксплуатацию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220 16 ноября выйдет на ходовые испытания, к концу года он должен быть принят в эксплуатацию, рассказал на конференции по привлечению кадров в Арктику замгендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

«"Арктика" уже построена, завтра выход "Сибири" на ходовые испытания и к концу года, она по идее должна быть сдана и принята в эксплуатацию», - сказал Ирлица.

Атомные ледоколы проекта 22 220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.

Длина атомохода составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В августе генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что состояние отечественного атомного ледокольного флота образцовое.

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