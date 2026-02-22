Рубио отменил запланированный на март визит в Израиль

Госсекретарь США Марко Рубио отменил свой визит в Израиль, который должен был состояться в начале марта. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготт.

«Ввиду нынешней ситуации госсекретарь Рубио больше не планирует ехать в Израиль 2 марта», - написал он в соцсетях.

Предполагалось, что Рубио поднимет «широкий спектр региональных вопросов», связанных с некоторыми странами на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Американский лидер подчеркнул, что операция против исламской республики будет длиться в течение недели или «сколько потребуется».