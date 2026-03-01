В России вступили в силу изменения в работе авиакомпаний

В России с 1 марта вступили в силу новые изменения в правила работы авиакомпаний. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Авиакомпании с 1 марта обязаны давать скидку 50% на билеты детям до 12 лет на внутренних рейсах в сопровождении любого взрослого, а не только родителя... Ребенка обязаны посадить рядом со взрослым без доплаты», - приводит его слова RT.

Кроме того, по словам депутата, в случае задержки рейса более чем на три часа, пассажиров обязаны обеспечить едой и питьем. В самых крайних случаях - заселить в отелях.

Изменения также коснулись работы такси. В реестр локализации попадут только автомобили, которые обеспечены достаточным уровнем производства на территории РФ. Включенные в реестр до этой даты транспортные средства продолжат работу.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта в силу вступят изменения, расширяющие перечень бесплатной ручной клади в самолетах.