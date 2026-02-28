МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минтранс расширил перечень бесплатной ручной клади в самолетах

Россиянам позволят перевозить, в том числе, детские коляски, товары из магазинов duty free.
Глеб Владовский 28-02-2026 04:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С 1 марта в силу вступят изменения, расширяющие перечень бесплатной ручной клади в самолетах. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Согласно документу, пассажирам будет разрешено взять в качестве ручной клади устройства для переноски детей. Раньше это разрешалось только при полете с ребенком. Также в салон самолета можно будет взять с собой, в том числе, костыли, трости, а также кресла-каталки -  средства реабилитации.

Кроме того, пассажирам разрешат провозить товары, купленные в Duty free и зоне транспортной безопасности аэропорта. Для этого их нужно будет предварительно запечатать в пакеты.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается. Все зависит от возможности заправки самолетов.

#в стране и мире #Самолет #пассажиры #ручная кладь #минтранс россии
