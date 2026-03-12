К северу от взятого под контроль в декабре села Гай нашими операторами дронов и артиллерией пресечена контратака ВСУ, с большими потерями у противника в живой силе и технике. А в районе Вишневого бойцы группировки войск «Восток» жестко подавляют активность диверсионных вражеских групп.

Воины-дальневосточники оттесняют формирования киевского режима все дальше. А те безуспешно отбиваются от российской армии в небе. Зачастую вражеские беспилотники уничтожают наши дроноводы. Догоняют «Бабу-ягу», «Лютого», «Лелеку», «Шарка» и «Фурию».

«На один БПЛА самолетного типа приходится около четырех дронов для того, чтобы сбить. Мы запускаем около 100-150 дронов, а сбиваем порядка 50», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Француз.

Дроноводы контролируют небо по всей линии фронта. Так помогают наступать пехоте в сторону Орехова. В городе у ВСУ большой укрепрайон. С севера, откуда и наступает «Восток», противник наспех укрепляет оборону. Тем временем воины-дальневосточники бьются за Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Воздвижевку и Любицкое. От этих сел идут трассы на Орехов. Освобождение этого города откроет дорогу на Запорожье.

Дроны заранее готовят в лаборатории. Проверяют все системы - крылья, двигатель, камеру. Прикрепляют взрывчатку. Это делают операторы в перерывах между боевыми задачами.

«Десантники сами себе собирают, складывают парашюты. Мы себе, соответственно, сами подготавливаем дроны, чтобы быть удостоверенными, что они взлетят, полетят, достигнут цель, уничтожат», - рассказал оператор БПЛА с позывным Гектор.

Дроноводы «Востока» работают и в Днепропетровской области. Противника громят в Новоскелеватом, Вольном, Коломийцах и Великомихайловке. Освободив эти села, воины-дальневосточники подойдут ближе к Покровскому, где у ВСУ центр логистики.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.