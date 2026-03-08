МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ сбили ночью над Россией 80 украинских беспилотников

Средства ПВО сработали в Краснодарском крае, Республике Крым, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.
12-03-2026 08:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 80 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 30 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 14 - в Республике Крым, а также 10 дронов - в районе Ростовской области. Еще восемь беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, по пять - в Брянской и Белгородской областях, три - в районе Курской области, по два - над территорией Калужской области и акваторией Азовского моря, а также один аппарат - над Воронежской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, днем 11 марта ВС РФ сбили 53 дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
