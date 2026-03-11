МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВСУ за шесть часов атаковали регионы России 53 дронами

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Крымом.
11-03-2026 22:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За шесть часов над территорией Российской Федерации уничтожили 53 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали по вражеским беспилотникам с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбито над Республикой Крым - ее пытался атаковать сразу 21 БПЛА.

Девять БПЛА было замечено над территорией Краснодарского края, восемь, шесть и два над Белгородской, Курской и Воронежской областями соответственно. Еще семь дронов сбили над акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, в ночь с 10 на 11 марта ВС РФ сбили над регионами России 185 дронов ВСУ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #атаки всу #дроны всу
