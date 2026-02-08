МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минцифры заявили, что ЦБ разработает единый реестр банковских карт россиян

Данная мера разрабатывается, прежде всего, для борьбы с мошенниками.
Глеб Владовский 10-02-2026 01:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Центробанк взял на себя обязательство в течение года создать единый реестр банковских карт россиян. Такое заявление сделал замминистра цифрового развития Иван Лебедев.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт», - подчеркнул он в ходе выступления на заседании Госдумы.

Политик также отметил, что в настоящее время многие карты, в том числе, скидочные и кредитные, имеют статус банковских. Данная мера разрабатывается, прежде всего, для борьбы с мошенниками.

Ранее Лебедев заявил, что в России обсуждается инициатива самозапрета на прием международных звонков. Он отметил, что в законопроекте против кибермошенничества упоминается полный запрет таких звонков.

#Банковские карты #Минцифры РФ #Центробанк #реестр
