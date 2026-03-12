В Rheinmetall заявили о сильном дефиците боеприпасов в странах Европы

Европейские страны испытывают острую нехватку боеприпасов. Об этом заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Почти ни у кого в Европе нет достаточного количества боеприпасов. В случае непредвиденных обстоятельств запасы будут израсходованы в течение нескольких дней», - заявил он.

По словам Паппергера, если до 2022 года Rheinmetall выпускал ежегодно около 70 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, то к 2030 году планируется увеличить производство до 1,5 миллиона снарядов.

Ранее газета Washington Post сообщила, что армия США за два дня операции в Иране израсходовала боеприпасы на сумму 5,6 млрд долларов.