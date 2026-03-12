МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Rheinmetall заявили о сильном дефиците боеприпасов в странах Европы

По словам главы Rheinmetall, имеющихся боеприпасов хватит на несколько дней.
Глеб Владовский 12-03-2026 07:34
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Европейские страны испытывают острую нехватку боеприпасов. Об этом заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Почти ни у кого в Европе нет достаточного количества боеприпасов. В случае непредвиденных обстоятельств запасы будут израсходованы в течение нескольких дней», - заявил он.

По словам Паппергера, если до 2022 года Rheinmetall выпускал ежегодно около 70 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, то к 2030 году планируется увеличить производство до 1,5 миллиона снарядов.

Ранее газета Washington Post сообщила, что армия США за два дня операции в Иране израсходовала боеприпасы на сумму 5,6 млрд долларов.

#боеприпасы #Европа #дефицит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 