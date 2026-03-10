МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP: США потратили боеприпасы на 5,6 млрд долларов за два дня операции в Иране

В Капитолии возникли опасения из-за скорости расходов боеприпасов.
Глеб Владовский 10-03-2026 09:47
© Фото: Defense Minitry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Армия США за два дня операции в Иране израсходовала боеприпасы на сумму 5,6 млрд долларов. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Пентагон потратил боеприпасов на сумму 5,6 млрд долларов за первые два дня своего военного нападения на Иран. И эта цифра подчеркивает растущую тревогу некоторых представителей Капитолийского холма», - говорится в материале.

Отмечается, что беспокойство вызывает скорость траты этих боеприпасов. В то же время администрация президента США Дональда Трампа отвергла опасения законодателей о том, что операция в Иране быстро снижает боеготовность армии США. Кроме того, ожидается, что Белый дом направит в конгресс запрос на дополнительный оборонный бюджет уже на этой неделе.

Ранее газета The New York Times заявила, что первая неделя американо-израильской военной операции против Ирана обошлась казне США примерно в $6 млрд. Представители американского военного ведомства отчитались перед конгрессом и не исключили, что в скором времени обратятся за дополнительным финансированием.

#в стране и мире #боеприпасы #Иран #армия США #расходы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 