WP: США потратили боеприпасы на 5,6 млрд долларов за два дня операции в Иране

Армия США за два дня операции в Иране израсходовала боеприпасы на сумму 5,6 млрд долларов. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Пентагон потратил боеприпасов на сумму 5,6 млрд долларов за первые два дня своего военного нападения на Иран. И эта цифра подчеркивает растущую тревогу некоторых представителей Капитолийского холма», - говорится в материале.

Отмечается, что беспокойство вызывает скорость траты этих боеприпасов. В то же время администрация президента США Дональда Трампа отвергла опасения законодателей о том, что операция в Иране быстро снижает боеготовность армии США. Кроме того, ожидается, что Белый дом направит в конгресс запрос на дополнительный оборонный бюджет уже на этой неделе.

Ранее газета The New York Times заявила, что первая неделя американо-израильской военной операции против Ирана обошлась казне США примерно в $6 млрд. Представители американского военного ведомства отчитались перед конгрессом и не исключили, что в скором времени обратятся за дополнительным финансированием.