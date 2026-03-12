Врач перечислила обостряющиеся весной заболевания

С началом весны люди все чаще жалуются на плохое самочувствие. Связано это зачастую с сезонным обострением ряда заболеваний. Об этом рассказала в беседе с RT аллерголог-иммунолог Анна Усачева.

«В первую очередь весной обостряются аллергические заболевания... Важно отличать аллергию от ОРВИ: при аллергическом рините обычно нет высокой температуры и выраженной интоксикации», - уточнила врач.

Кроме того, по ее словам, в этот период обостряются бронхиальная астма и атопический дерматит. Нередко те же вирусные инфекции способны привести к обострению астмы. Чтобы снизить риски заболеваемости россиянам следует регулярно гулять на свежем воздухе, а также сбалансировать питание.

