Врач перечислила обостряющиеся весной заболевания

Чтобы не заболеть в этот период следует чаще гулять, а также сбалансировать питание.
Глеб Владовский 12-03-2026 06:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С началом весны люди все чаще жалуются на плохое самочувствие. Связано это зачастую с сезонным обострением ряда заболеваний. Об этом рассказала в беседе с RT аллерголог-иммунолог Анна Усачева.

«В первую очередь весной обостряются аллергические заболевания... Важно отличать аллергию от ОРВИ: при аллергическом рините обычно нет высокой температуры и выраженной интоксикации», - уточнила врач.

Кроме того, по ее словам, в этот период обостряются бронхиальная астма и атопический дерматит. Нередко те же вирусные инфекции способны привести к обострению астмы. Чтобы снизить риски заболеваемости россиянам следует регулярно гулять на свежем воздухе, а также сбалансировать питание.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, как улучшить качество сна после зимы.

#Заболевания #врач #Весна #весеннее обострение
