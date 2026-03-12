МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семь человек погибли при ударе Израиля по пляжу в Ливане

Еще 21 человек получил ранения.
Дима Иванов 12-03-2026 05:54
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Global Look Press

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели не менее семи человек и ранении 21 в результате израильского удара по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте.

«В результате вражеского израильского удара по Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли, по первоначальным данным, семь человек, ранен 21», - говорится в заявлении министерства.

Удар пришелся по прибрежной зоне в центре столицы, где некоторые перемещенные лица ночевали под открытым небом после вынужденной эвакуации из районов, подвергшихся бомбардировкам.

Ранее 7 марта 2026 года в результате ударов по восточному Ливану погибли 41 человек, ранены 40, включая трех военнослужащих. В тот же день в результате отдельного удара по городу Шмустар погибли шесть человек, включая четырех детей. С начала войны на Ближнем Востоке общее число жертв от израильских ударов в Ливане превысило 600 человек.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #ливан
