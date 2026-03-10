ВОЗ начала расследование из-за возможного использования Израилем белого фосфора

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расследует сообщения об использовании армией Израиля фосфорных боеприпасов в ходе ударов по Ливану. Об этом заявил представитель организации в республике Абдинасир Абубакар.

По имеющейся информации, 3 марта 2026 года ЦАХАЛ применил над жилыми домами в городе Йомор запрещенные снаряды, начиненные фосфором или похожими веществами. ВОЗ настаивает на немедленной эвакуации жителей района, так как им грозит поражение химикатами.

«Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами. На данный момент пока не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно, использованных ранее. Мы расследуем это и следим за ситуацией на предмет выявления затронутых этим людей», - заявил Абубакар.

В ВОЗ также отметили, что, несмотря на призывы к эвакуации, многие местные жители приняли решение не покидать свои дома.

Ранее также сообщалось, что Израиль нанес авиаудар по «Русскому дому» в Бейруте. В Россотрудничестве назвали агрессию немотивированной, так как в центре никогда не велось никакой военной деятельности.