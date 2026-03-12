США начали расследование против Китая и ЕС из-за угроз американской экономике

США начали расследование против Китая, ЕС и еще 14 стран из-за угроз американской экономике. Об этом сообщает пресс-служба офиса торгового представителя США Джеймисона Гриар.

«Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах», - говорится в сообщении.

В ходе расследования будут внимательно изучены все обстоятельства, которые помогут сделать вывод о случайности или целенаправленности действий, отражающихся неблагоприятным образом на американской экономике.

Кроме Китая и стран Евросоюза под подозрение Белого дома в недобросовестности попали Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексика, Япония и Индия.

В феврале президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 10% пошлины для всех стран мира.