Минэнерго США высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Министерство энергетики США объявило о высвобождении 172 миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR).

Это решение входит в координированные действия стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) по выпуску в общей сложности 400 миллионов баррелей нефти из резервов для стабилизации цен на фоне войны в Иране и связанных с ней нарушений поставок.

«Президент Трамп поручил Министерству энергетики высвободить 172 миллиона баррелей из Стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели. Это займет примерно 120 дней для доставки в соответствии с запланированными темпами выгрузки», - заявил министр энергетики США Крис Райт.

Высвобождение нефти начнется на следующей неделе. Министерство энергетики планирует восполнить резерв примерно на 200 миллионов баррелей в течение следующего года - на 20% больше, чем будет израсходовано, и без затрат для налогоплательщиков.

После начала войны США и Израиля с Ираном цены на нефть резко выросли - Brent достиг пика почти в 120 долларов за баррель из-за угроз транзиту через Ормузский пролив и атак на нефтяные объекты в регионе.

Президент Дональд Трамп сначала преуменьшал необходимость использования SPR, отмечая достаточность запасов и быстрый спад цен. Администрация рассматривала временное смягчение санкций на российскую нефть как временную меру для охлаждения рынка. Впоследствии в Белом доме вернулись к идее высвобождения стратегических резервов.