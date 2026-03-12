МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: США и Израиль признали, что власти Ирана не находятся на грани краха

Боевые действия на Ближнем Востоке не дают должного эффекта.
Константин Денисов 12-03-2026 04:18
© Фото: РИА Новости

США и Израиль вынуждены признать, что пока они далеки от достижения главной цели боевых действия в Иране - смены руководства страны. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Израиль настроен решительно и намерен предпринимать дальнейшие меры.

«Неясно, как нынешняя американо-израильская кампания должна свергнуть правительство», - говорится в публикации.

В кулуарах Белого дома стали говорить о проведении наземной операции в Иране. Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов рассказал «Звезде» о том, что ряд европейских стран, в частности, Великобритания и Франция недовольны действиями США в Иране. По их мнению, это отвлекает внимание от помощи Украине в конфликте с Россией.

