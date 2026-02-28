МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 200 человек погибли после ударов по 24 иранским провинциям

Еще около 747 пострадали.
Константин Денисов 28-02-2026 21:04
© Фото: Iranian State Television

Более 200 человек погибли в результате ударов по Ирану. Об этом сообщает Иранское общество Красного Полумесяца.

Еще 747 человек получили различные ранения. По информации катарского телеканала Al Jazeera, под огонь попали 24 провинции Ирана.

В Израиле с начала иранских атак легкие ранения получили 89 человек, заявила национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом». Также сообщается о 12 пострадавших при ударе по международному аэропорту Кувейта.

Утром по московскому времени была атакована школа для девочек на юге Ирана. На данный момент известно о том, что количество жертв могло составить 160 человек.

США и Израиль объявляли целями операции необходимость оставить Иран без разработок ядерного оружия, а Дональд Трамп заявил, что Тегеран угрожает безопасности и суверенитету Штатов.

#сша #Израиль #Иран #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 