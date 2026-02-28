Более 200 человек погибли после ударов по 24 иранским провинциям

Более 200 человек погибли в результате ударов по Ирану. Об этом сообщает Иранское общество Красного Полумесяца.

Еще 747 человек получили различные ранения. По информации катарского телеканала Al Jazeera, под огонь попали 24 провинции Ирана.

В Израиле с начала иранских атак легкие ранения получили 89 человек, заявила национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом». Также сообщается о 12 пострадавших при ударе по международному аэропорту Кувейта.

Утром по московскому времени была атакована школа для девочек на юге Ирана. На данный момент известно о том, что количество жертв могло составить 160 человек.

США и Израиль объявляли целями операции необходимость оставить Иран без разработок ядерного оружия, а Дональд Трамп заявил, что Тегеран угрожает безопасности и суверенитету Штатов.