В Германии призвали возобновить закупки российской нефти

Вагенкнехт отметила, что экономический разрыв между восточной и западной частями Германии колоссальный.
Германии необходимо возобновить закупки нефти из России. Такое заявление сделала лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт.

«Германии нужно снова импортировать нефть из России через Шведт, чтобы сдержать общую инфляцию и цены на топливо. После нападения на Иран грозит новый шок в нашей экономике», - цитирует ее слова 360.ru.

Политик также отметила, что экономический разрыв между восточной и западной частями Германии колоссальный. По ее словам, спустя 36 лет после воссоединения хозяйства на востоке страны имеют почти на 6 000 евро в год меньше.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что газопроводы «Северный поток» могут возобновить работу в обход ЕС и «под руководством США».

#в стране и мире #Германия #Импорт #российская нефть #Сара Вагенкнехт
