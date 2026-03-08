Один человек погиб при ударах по танкерам у берегов Ирака

Один человек погиб в результате ударов по трем танкерам вблизи границы Ирака и Кувейта. Об этом сообщили в службе безопасности Ирака.

Предположительно, суда могли быть связаны с США и были атакованы Ираном. Один из танкеров подбил беспилотный катер. Ранее сообщалось о 25 эвакуированных с двух судов, теперь их количество выросло до 38 с трех.

Из-за инцидента нефтяные порты страны остановили работу. Танкеры охвачены огнем. Сведения о пострадавших пока отсутствуют.

Также Госдеп США заявил об атаке на местный центр поддержки в Багдаде. Как утверждает канал ABC News, Штаты сталкиваются с трудностями при эвакуации своих сотрудников из объектов в Ираке, которые попали под бомбардировку.