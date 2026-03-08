С загоревшихся у берегов Ирака танкеров эвакуировали 25 моряков

С двух загоревшихся у берегов Ирака эвакуированы 25 моряков. Об этом сообщает портал Shafaq News.

По его информации, сигнал бедствия поступил с двух судов, находившихся недалеко от порта Умм-Каср вблизи границы с Кувейтом. Прибывшие спасатели начали эвакуацию, которая продолжается до сих пор.

Предположительно танкеры имеют отношение к США и были атакованы Ираном. Позже стало известно и о третьем судне, по которому нанес удар беспилотный катер. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Иракские власти пока не давали комментариев по поводу инцидента. Известно, что суда принадлежат иностранным компаниям.

Иран заблокировал Ормузский пролив, что вызвало перебои с поставками сырья в европейские и арабские страны. Позже власти исламской республики объявили, что проход через пролив разрешен лишь тем странам, которые выдворят послов США и Израиля.