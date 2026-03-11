МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

Таким образом планируется стабилизировать цены.
Дима Иванов 11-03-2026 04:35
© Фото: Christian Charisius, dpa, Global Look Press

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить крупнейший в истории объем нефти из стратегических резервов стран-членов для стабилизации рынка на фоне резкого роста цен. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников.

Предлагаемый объем превысит 182 миллиона баррелей, которые страны МЭА выпустили на рынок в двух раундах в 2022 году после начала специальной военной операции.

«МЭА предложило крупнейший в истории выпуск нефти из стратегических резервов», - пишет The Wall Street Journal.

Издание добавило, что страны-члены МЭА примут решение по предложению в среду. Члены агентства располагают 1,2 миллиарда баррелей в государственных запасах и дополнительно около 600 миллионов баррелей в обязательных коммерческих запасах.

Ранее министры финансов стран G7 провели экстренное совещание для обсуждения возможного совместного высвобождения нефти под координацией МЭА. Некоторые американские чиновники считают целесообразным выпустить 300-400 миллионов баррелей, что составляет 25-30% от общего объема резервов.

