МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Чехии заявил, что не купит нефть из РФ даже в самой сложной ситуации

Прага прекратила покупать российские нефть и газ в 2025 году.
Тимур Юсупов 12-03-2026 23:05
© Фото: Robert Michael, dpa, Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага не будет закупаться российскими энергоносителями, даже если ситуация с ценами на нефть продолжит ухудшаться. Об этом политик рассказал на пресс-конференции после переговоров с главой Литвы Гитанасом Науседой.

«При любом развитии ситуации с ценами на энергоносители мы не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии», - ответил чешский лидер на вопрос одного из журналистов.

Отмечается, что Чехия прекратила любые закупки нефти и газа из Российской Федерации еще в 2025 году.

Ранее лыжники из Чехии отказались от совместного фото с российскими спортсменами на Паралимпийских Играх в Италии. Свое решение они объяснили политическими мотивами.

#в стране и мире #нефть #Европа #евросоюз #санкции #чехия #Антироссийские санкции #российская нефть #Петр Павел #Торговля с Россией
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 