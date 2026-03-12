Президент Чехии заявил, что не купит нефть из РФ даже в самой сложной ситуации

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага не будет закупаться российскими энергоносителями, даже если ситуация с ценами на нефть продолжит ухудшаться. Об этом политик рассказал на пресс-конференции после переговоров с главой Литвы Гитанасом Науседой.

«При любом развитии ситуации с ценами на энергоносители мы не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии», - ответил чешский лидер на вопрос одного из журналистов.

Отмечается, что Чехия прекратила любые закупки нефти и газа из Российской Федерации еще в 2025 году.

Ранее лыжники из Чехии отказались от совместного фото с российскими спортсменами на Паралимпийских Играх в Италии. Свое решение они объяснили политическими мотивами.